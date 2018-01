Decisão da OMC terá efeito na rodada Doha, diz Itamaraty O coordenador do Núcleo de Contenciosos, do Itamaraty, ministro Roberto Azevedo, afirmou que a decisão de hoje do órgão de apelação da Organização Mundial de Comércio sobre a União Européia terá um impacto positivo nas negociações da rodada Doha, da OMC, porque torna mais clara a presença de subsídios proibidos no comércio internacional de produtos agrícolas. "O G-20 agora tem legitimidade muito maior para demandar o fim dos subsídios ilegais", afirmou Azevedo.