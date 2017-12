Decisão da Opep não mexe com preço do petróleo O contrato futuro do petróleo tipo brent para outubro sobe 0,07%, para US$ 41,76 o barril, na International Petroleum Exchange (IPE), em Londres, não reagindo à confirmação pelo presidente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Purnomo Yusgiantoro, de que o grupo elevará a sua cota de produção em 1 milhão de barris por dia, para o limite de 27 milhões de barris, a partir de 1 de novembro. O aumento é visto como meramente simbólico. "Foi o que esperávamos e, na prática, não põe mais petróleo no mundo", comentou um operador. Mesmo o comentário do ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, de que o país colocará entre 500 mil e 800 mil barris adicionais no mercado nos próximos dois anos e a insistência de que o cartel ainda tem o controle sobre os preços foram ignorados. Os investidores devem se manter retraídos até que sejam divulgados os relatórios de estoques de petróleo bruto e derivados nos EUA. As informações são da Dow Jones.