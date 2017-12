Decisão de investimentos das empresas cresce 71,2% As empresas que atuam no Brasil anunciaram, no ano passado, US$ 76,780 bilhões em decisões de investimentos. É um crescimento de 71,2% em comparação com o ano anterior. "Estamos bastante satisfeitos", disse ao Estado o secretário de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Carlos Gastaldoni. "Os dados mostram que a estabilidade econômica já dá tranqüilidade para investir", diz. O levantamento, que contempla planos de investimento independentemente de do prazo de implantação, mostra que as intenções de investimento cresceram em setores que estavam próximas da utilização de 100% da capacidade instalada. No de siderurgia, o crescimento foi de 142,2% e, no de papel e celulose, de 128%. O maior aumento foi registrado no setor petroquímico, que saltou de US$ 3,6 bilhões para US$ 25,277 bilhões. Esse salto foi obtido graças à Petrobras, que pretende investir US$ 16,3 bilhões no período 2003-2007. Em contrapartida, outros setores mostraram retração nos planos de investimento, como reflexo da austeridade fiscal e monetária do ano passada e das incertezas durante o processo eleitoral. Na indústria mecânica, por exemplo, a intenção de investimento caiu 59,7%. No setor de calçados, o volume de investimentos anunciado em 2003 foi zero. No têxtil, a queda foi de 40,1% e na agropecuária, de 72,1%. O levantamento será apresentado pelo ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, na reunião que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá com mais de 180 representantes de grandes grupos empresariais internacionais em Genebra, na próxima quinta-feira. "Ele vai mostrar que o Brasil está pronto a receber investimentos", disse Gastaldoni.