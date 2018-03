Decisão do Copom deve favorecer fundos DI A Selic, a taxa básica de juros da economia, permanece em 26,5% ao ano, com viés de alta. Esse foi o resultado da reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), que terminou por volta de 15h30 e durou quase quatro horas e meia. Os membros do Comitê decidiram de forma unânime pela manutenção dos juros e a novidade é a colocação do viés, que abre a possibilidade de uma elevação da taxa antes da próxima reunião, que acontece nos dias 22 e 23 de abril. Segundo a nota divulgada ao final da reunião, ?incertezas quanto à velocidade da queda da inflação e ao cenário externo? motivaram a adoção do viés. Após o anúncio da decisão, as taxas de juros pós-fixadas subiram, em função da sinalização dada pelo Banco Central de que a Selic será elevada em breve. Os contratos de DI futuro com vencimento em julho, que encerraram ontem no patamar de 26,670% ao ano, atingiram a máxima de 27,200% ao ano. Trata-se de um movimento favorável para os investidores que têm recursos em fundos referenciados DI, cuja rentabilidade é definida pelos juros pós-fixados. Para as carteiras formadas por títulos prefixados, o impacto pode ser negativo. Isso porque a elevação dos juros deprecia o valor dos papéis prefixados e, devido à marcação a mercado, que contabiliza diariamente o valor dos títulos, a cota de um fundo prefixado pode apresentar uma variação negativa no dia. Mas, no vencimento do papel, os juros negociados no título são, de fato, incorporados ao valor da cota e essa variação negativa tende a ser recuperada. Diante das incertezas em relação ao período em que a Selic será novamente elevada e à magnitude deste aumento, analistas recomendam cautela para quem pretende investir recursos novos. ?Os fundos DI são a melhor opção neste momento. Ao mesmo tempo em que o retorno está atrativo, o investidor garante que a rentabilidade de sua aplicação acompanhará a elevação dos juros?, afirma o economista do ABN Amro Asset Management, Aquiles Mosca. Cenário desfavorável para a Bolsa Para a Bolsa de Valores, um cenário com tendência de elevação dos juros é desfavorável. Taxas mais elevadas inibem o crescimento econômico e afetam de forma negativa o desempenho das empresas. Para o investidor, há uma redução nas perspectivas de ganho com os papéis sem que haja uma redução no risco do investimento. ?Trata-se de uma situação em que as aplicações atreladas aos juros apresentarão um desempenho melhor, se comparadas ao mercado de ações?, destaca Mosca. O economista-chefe e estrategista do banco Modal, Alexandre Póvoa, destaca que a Bolsa vinha se recuperando, mas, com a elevação da Selic, a tendência deve ser interrompida. Em março, até ontem, o Ibovespa ? Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ? acumula uma alta de 8,46%. ?A alta da Selic deve reduzir o fôlego para a recuperação da Bolsa?, prevê Póvoa.