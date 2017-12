Decisão do Copom não deterá crescimento econômico Na semana em que acontece a reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), para reavalia a Selic, a taxa básica de juros da economia, o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, disse que a decisão do Comitê, qualquer que seja, não deterá o crescimento econômico do País. Apesar desta afirmação, o ministro declarou que o País precisa de condições que permitam o prosseguimento da agenda que elegeu o presidente Lula em 2002. Segundo ele, o Brasil saiu da crise e criou condições para a discussão do crescimento, que é o grande desafio a ser enfrentado neste momento. "O desafio é que isto, o crescimento, não seja tolhido, não tenhamos um retrocesso", afirmou, logo após ter reiterado seu otimismo no futuro do País. Durante o primeiro fórum de economia da FGV, Dirceu foi bombardeado por indagações, tanto da mesa de palestrantes como dos participantes, sobre a real necessidade de elevação dos juros. Ele pediu a todos que esperassem a decisão do Copom e que a partir daí o governo vai ver o que fazer. Dirceu disse que a política monetária, sozinha, não é capaz de levar o País ao crescimento, destacando a importância da agenda de desenvolvimento do governo, da qual contam reformas constitucionais e medida de médio e longo prazo. Pressão inflacionária Ele disse ainda que não vê pressões capazes de colocar em risco o controle de preços. Mas ressaltou que essa não é a opinião de quem tem o poder legal de tomar a decisão no País. "Eu não vejo pressão inflacionária, mas o senhor da decisão é o Copom", admitiu o ministro. Dirceu afirmou que acreditava que a Selic chegaria a 13% em dezembro, uma percepção reforçada pelas taxas de crescimento registradas nos últimos meses. "Verificamos que a questão de preços está ligadas a tarifas administradas e aos alimentos, cujos preços oscilam. Isso mostra que não há pressão inflacionária", reiterou o ministro. Condições precisam ser criadas Dirceu defendeu que as condições para reduzir o juro têm de ser criadas. De acordo com o ministro, não se trata apenas de uma questão de vontade política da autoridade monetária. Ele ressaltou que não se pode cortar os juros e provocar uma reação negativa por parte dos poupadores. "Existe uma regra de ouro determinando que a remuneração não pode ser inferior a 10%? A sociedade toda está disposta a pactuar com rendimento de 5% a 6% e uma inflação controlada? Se sim, o superávit pode cair para 2%", respondeu.