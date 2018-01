Decisão do Copom não surpreendeu, diz Banco Itaú O superintendente de Relações com Investidores do Banco Itaú, Geraldo Soares, disse hoje que não se surpreendeu com a decisão anunciada ontem pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), de manter a taxa básica de juros da economia (Selic) em 19,75%. Segundo ele, os indicadores econômicos mostravam que esta deveria ser a atitude do Banco Central. "Mantida a coerência da política do Banco Central , os juros devem começar a cair em setembro", afirmou Soares. O diretor de RI do Itaú participa hoje do evento Destaques Cias. Abertas, promovido pela Agência Estado para premiar as melhores empresas de capital aberto de 2004.