Decisão do judiciário argentino complica Copom Já era complicada a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) na sua reunião mensal que se encerra hoje para discutir a Selic, a taxa básica referencial da economia. Porém, uma notícia no final da tarde agravou ainda mais a situação. A Corte Suprema da Província de Buenos Aires julgou que a redução de salários determinada pelo pacote de eliminação do déficit fiscal contradiz a constituição provincial. Com isso, o ajuste, que envolve as diversas esferas de governo, pode não sair do papel. A crise argentina é o principal componente de instabilidade dos mercados atualmente. Caso o pacote de ajuste fiscal fracasse, são grandes as chances de uma crise de confiança que exerça uma pressão muito grande nos mercados, levando ao colapso econômico - desvalorização e moratória da dívida. Assim, a decisão do Copom, que já era alvo de previsões muito discrepantes, variando entre uma alta de 0,5 a 1,5 ponto porcentual, ficou ainda mais incerta. Os cortes na província compõem a maior parte do ajuste, e, sem eles, agora, o choque de confiança que o governo pretendia implementar através das medidas de corte de gastos foram muito prejudicadas. A tensão é grande porque foi convocada uma greve geral amanhã no país, e a coincidência pode ter efeitos muito negativos nos mercados. A economia argentina resiste, em grande parte, devido ao sangue frio da população, que não correu aos bancos para realizar saques e compras de dólares. Os acontecimentos de amanhã podem abalar a confiança das pessoas.