Decisão do STJ favorece desempenho das ações de teles O setor de telefonia fixa deve concentrar quase toda a atenção do mercado acionário nesta quinta-feira, após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgada na manhã de hoje (veja mais informações no link abaixo). Às 11h, os papéis das companhias já ocupavam a lista de preferências dos investidores: as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telemar subiam 2,12% e as ordinárias (ON, com direito a voto) subiam 1,83%. Os papéis Telemar Norte Leste PNA tinham alta de 2,44%, Brasil Telecom Participações PN subiam 2,06% e operadora PN apresentavam alta de 1,67% . As ações PN da Telesp subiam 1,95%. Esse comportamento ajudava a puxar a alta do Índice Bovespa ? que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ?, que registrava alta de 0,68%. Depois de idas e vindas, a Corte Especial do STJ decidiu por 13 votos a favor e três contra pelo restabelecimento do IGP-DI como indexador para reajuste de 2003. Essa decisão refere-se ao recurso apresentado pelas companhias e ainda não é o mérito de questão. No entanto, não se espera mudança, devido a profundidade do debate já realizado sobre o tema. A correção não poderá ser retroativa.