Decisão do TST equipara salário de brasileiro ao de colega estrangeiro Um empregado brasileiro conquistou na Justiça do Trabalho o direito de ganhar o mesmo que um colega estrangeiro, que recebia remuneração maior. Os ministros da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) basearam a decisão na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Essa legislação estabelece que não pode haver diferença de remuneração por causa da nacionalidade. O autor da ação foi chefe do departamento de contabilidade na empresa Ferteco Mineração, de Minas Gerais, e o colega estrangeiro exercia função análoga na companhia.