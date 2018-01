Decisão dos EUA sobre pirataria desaponta o Brasil O governo brasileiro ficou desapontado com a decisão dos Estados Unidos de adiar para 30 de setembro a decisão de aplicar sanções contra de produtos brasileiros, como represália pela "inadequada e ineficaz" proteção aos direitos autorias no País. Em vez de mais prazo, os diplomatas esperavam o fim do processo de revisão da lista de itens brasileiros beneficiados por reduções de tarifas de importação, dentro do Sistema Geral de Preferências (SGP) norte-americano. Em nota, o Itamaraty reiterou que o Brasil obteve "resultados concretos" na defesa dos direitos autorais no Brasil e que continuará a combater a pirataria. "Pela amplitude e profundidade das informações oferecidas ao governo norte-americano, o governo brasileiro considera que o encerramento do processo de revisão do SGP outorgado ao Brasil teria sido a medida apropriada neste momento", informa o Itamaraty. Atualmente, cerca de 14% das mercadorias brasileiras exportadas aos Estados Unidos ingressam favorecidas pelo SGP, que é um mecanismo mantido como concessão de Washington a países em desenvolvimento e que prevê tarifas de importação mais baixas para um conjunto de produtos. Em 2003, essas vendas corresponderam a US$ 2,490 bilhões.