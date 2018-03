Decisão sobre 11ª rodada da ANP foi adiada para 2010

Segundo ele, os pré-requisitos ambientais para essa área ainda não haviam sido cumpridos. A expectativa agora, segundo ele, é que até o início do ano que vem a ANP resolva esses problemas e recoloque a Bacia do Solimões no escopo dos blocos a serem ofertados. Caso contrário, a agência deverá incluir outras áreas para completar a licitação. Os 70 mil quilômetros do Solimões correspondiam à metade do que seria oferecido nesse leilão.

O CNPE também decidiu hoje aguardar a aprovação pelo Congresso Nacional do marco regulatório do pré-sal para retomar a 8ª rodada da ANP. Esse leilão foi iniciado em 2007, mas teve de ser suspenso por problemas judiciais. Posteriormente, o governo conseguiu desobstruir a licitação na Justiça, mas decidiu esperar para retomar a licitação, já que entre os blocos que ainda não foram oferecidos estão alguns localizados nas proximidades do pré-sal, nas chamadas "franjas" do pré-sal.