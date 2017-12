Decisão sobre a Varig deve sair nesta semana O juiz responsável pelo processo de recuperação judicial da Varig, Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, deve se pronunciar nesta semana sobre o destino da companhia aérea. Na última semana, Ayoub entregou a proposta de compra da VarigLog, no valor de US$ 500 milhões, ao Ministério Público e à administradora judicial da companhia aérea, a consultoria Deloitte. O MP já considerou a proposta como favorável. Agora só resta a consultoria Deloitte dar seu parecer. Na última sexta-feira, a Justiça do Rio divulgou nota no final informando que a VarigLog apresentou detalhes "convincentes" de sua proposta. Na nota, o juiz informou que esteve reunido com o empresário chinês Lap Chan, o principal executivo do fundo americano Matlin Paterson, que responde pela VarigLog. No encontro, os interessados garantiram à Justiça que haverá um aporte de recursos de Aerus, fundo de pensão da Varig, e que os prêmios do programa de milhagem Smiles serão honrados. "Eles também se comprometeram a assumir os bilhetes aéreos já adquiridos", afirmou Ayoub, por meio da nota. Desde a última semana, a VarigLog já depositou cerca de US$ 7 milhões para que a Varig continue operando.