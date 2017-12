Decisão sobre Adins do setor elétrico pode sair hoje Terminou no final da tarde de hoje a reunião entre a ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef, e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Maurício Corrêa, para tratar das medidas provisórias que estabeleceram o novo modelo do setor elétrico. Dilma deixou o prédio do STF pelo elevador privativo e não conversou com os jornalistas. Tramitam no tribunal três ações diretas de inconstitucionalidade (Adins), uma delas pelo PSDB e outras duas, pelo PFL contra as MPs, editadas em dezembro. "Vim falar da importância, para nós, das MPs", disse Dilma. Segundo a ministra, o argumento principal a favor das MPs é que o setor elétrico é um setor "fragilíssimo" que, portanto, necessita de um marco regulatório. A audiência foi pedida por Rousseff. Ela já esteve no mês passado com o ministro Gilmar Mendes, relator da Adin proposta pelo PSDB. A expectativa é de que ainda hoje Maurício Correa divulgue despacho sobre essas Adins. Em dezembro, antes do início do recesso do judiciário, o ministro Gilmar Mendes, relator da Adin do PSDB, encaminhou ao governo pedido de informações. Tramitação Em dezembro, Mendes adiou o julgamento previsto para dia 19 da ação e deu um prazo de cinco dias para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestasse informações ao STF, por intermédio do advogado-geral da União, Alvaro Augusto Ribeiro Costa. Como isso, a decisão sobre a polêmica MP do setor elétrico poderá ficar para fevereiro, quando os ministros do Supremo voltarão das férias de verão. Como as Adins do PFL foram propostas durante o recesso do Judiciário, elas foram distribuídas para o presidente do STF, que está de plantão. As MPs foram encaminhadas ao Congresso e aguardam o reinício dos trabalhos parlamentares para que sejam apreciadas. A expectativa no STF é a de que o tribunal derrube as MPs por considerar que esse tipo de norma não pode alterar emendas constitucionais promulgadas após 1º de janeiro de 1995. Em um despacho de quatro páginas, Mendes deu sinais de que discorda do uso desse instrumento legislativo para regulamentar as novas regras para a área energética. Ex-advogado-geral da União na administração de Fernando Henrique Cardoso, ele alertou o atual governo para o risco de as MPs serem derrubada no STF.