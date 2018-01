Decisão sobre aumento do telefone anima bolsa A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de restabelecer o IGP-DI como indexador das tarifas da telefonia fixa foi apontada pelos investidores com a principal causa da alta de hoje da bolsa de São Paulo. As ações da Telemar movimentaram R$ 280 milhões, quase 21% do movimento financeiro da bolsa. No final do pregão, o Ibovespa fechou em alta de 0,94%, com bom volume financeiro de R$ 1,3 bilhão, em 21.348 pontos. No mercado cambial o dólar voltou a cair com a aposta na continuidade do fluxo de entrada positivo. A moeda norte-americana fechou em queda pelo terceiro dia consecutivo, de -0,42%, a R$ 3,074 - menor cotação desde 7 de maio. Os títulos da dívida brasileira não se beneficiaram do otimismo e fecharam em baixa. O C-Bond encerrou em queda de 0,20%, cotado a 91,8750 centavos de dólar. O risco Brasil perdeu 4 pontos e ficou em 646 pontos. O mercado de juros operou tranquilo. Como o dólar segue em queda, as taxas prosseguem em trajetória de baixa. Na BM&F, os contratos futuros de janeiro terminaram o dia em 16,48%, contra 16,63% ontem.