Decisão sobre IPI está nas mãos de Mantega, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que a decisão sobre a prorrogação ou não da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre produtos da linha branca (fogões, geladeiras e lavadoras) está nas mãos do ministro da Fazenda, Guido Mantega. "O Guido (Mantega) tem procuração minha", afirmou o presidente, em entrevista no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.