Decisão sobre IR para estrangeiros fica para próxima semana A decisão sobre a proposta de desonerar do imposto de renda as aplicações de investidores estrangeiros em títulos públicos ficou para a próxima semana. "A decisão está próxima, mas fica para depois da volta do presidente de sua viagem a África", disse o líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante. O senador participou hoje de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e entidades empresariais e do mercado financeiro para tratar do tema. O senador explicou que as entidades se manifestaram favoravelmente à proposta por conta do potencial de redução dos juros e alongamento da dívida pública. Segundo o senador, uma das questões colocadas na reunião foi sobre o impacto de valorização cambial que a medida teria. Segundo ele, esse efeito não seria significativo porque os investidores externos têm o perfil mais voltado para o longo prazo. O líder governista disse que ainda não tem uma posição pessoal definitiva sobre essa proposta. "Estou estudando a questão", afirmou. Mas o senador se manifestou favorável à idéia de desonerar da CPMF as emissões de ações e também deu apoio à proposta de desoneração do setor de Capital de Risco (Venture Capital). Sobre a eliminação da CPMF para lançamento de ações, Mercadante disse que a medida vai estimular o mercado acionário brasileiro como já ocorreu quando foi eliminada a CPMF das negociações dentro da Bolsa. Críticas Os empresários paulistas não vêem com bons olhos a possível isenção de tributos para os investidores estrangeiros. Uma das conseqüências da medida seria a queda dos juros, defendida fortemente pelo empresariado, mas o diretor do Departamento de Pesquisas Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Francini, diz que o temor da entidade é o impacto que a operação terá na valorização do real. Sem os tributos, os investidores teriam um motivo a mais para investir no Brasil, o que deixaria o governo mais tranqüilo para oferecer juros menores. Por outro lado, a entrada maior de dólares no mercado, aumentaria a oferta da moeda, o que pressionaria ainda mais a apreciação do real frente ao dólar. A Fiesp ainda não sabe como a operação será administrada de forma a não impactar o câmbio. "É preciso manejar essa operação para que não impacte ainda mais o real", disse o empresário. Francini teme que, mesmo que a operação permita a queda dos juros, o Banco Central pode simplesmente ignorar o resultado e "continuar a fazer o que quer" na condução da política monetária. "É preciso que a Fazenda combine com o Banco Central. Caso contrário, o (Joaquim) Levy (Secretário do Tesouro) pode fazer o que for que a Selic não vai recuar." Apoio O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Armando Monteiro Neto, disse hoje que a entidade apóia a proposta do governo de isentar de imposto de renda as aplicações de investidores estrangeiros em títulos públicos. Segundo ele, a medida é positiva, porque vai reduzir as taxas de juros. Além disso, ressaltou, com o incentivo ao capital externo a medida permitirá que a poupança doméstica seja deslocada para financiar o setor produtivo e não mais a dívida pública. Isso, na opinião do deputado, acontecerá porque a poupança externa financiará a dívida do governo. Monteiro Neto disse ainda que a isenção para o investidor estrangeiro não pode ser vista sob a ótica de que se está dando um privilégio ao estrangeiro em detrimento ao nacional. Isto porque, explicou, os investidores estrangeiros já são tributados em seus países. Monteiro Neto disse que na reunião de hoje não houve manifestações contrárias à medida. Mas relatou que o presidente Lula disse que continuará ouvindo outros setores para decidir sobre a adoção da medida.