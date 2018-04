Decisão sobre juros sai depois das 13h, avisa o BC Às 11h35, começou a reunião do Copom (Conselho de Política Monetária) que decidirá sobre a taxa de juros básica da economia brasileira, a Selic. Ao contrário do que normalmente acontece ? as reuniões do Copom terminam no início da noite, por volta das 19 horas, e a taxa de juros é anunciada nesse horário -, hoje a decisão sairá no horário do almoço. Através de sua assessoria de imprensa, o Banco Central esclareceu que a decisão sobre a Selic deverá ser divulgada no horário do almoço, mas não antes das 13h. A maioria dos analistas acha que o Copom deverá manter inalterada a taxa de juros, de 18,5% ao ano.