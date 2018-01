Decisão sobre navios da Petrobras fica para próximo governo A decisão sobre a construção de quatro navios para a Petrobras, licitada há um ano e meio, ficará para o próximo governo. Segundo o presidente da Transpetro, subsidiária da estatal, Mauro Campos, ainda não houve acordo entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Estaleiro Ilha (Eisa), vencedor da licitação, para a liberação do financiamento. Os navios, que farão o transporte de petróleo e derivados para a Petrobras, estão orçados em US$ 240 milhões. O Eisa venceu a licitação contando com recursos do Fundo de Marinha Mercante (FMM), gerido pelo BNDES, mas não conseguiu dar as garantias necessárias para o financiamento. O estaleiro tem dívidas com o banco e tentou uma parceria com o Jurong, de Cingapura, para sua capitalização, mas o negócio não foi adiante. A licitação para a construção dos petroleiros foi lançada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em dezembro de 2000, como o primeiro passo para a retomada da indústria naval brasileira, em um programa chamado de Navega Brasil. A falta de crédito dos estaleiros nacionais, porém, emperrou o processo de liberação dos recursos para a obra. "É uma frustração. A gente pensou o programa com uma visão das necessidades do grupo Petrobras e não em razão de um a política industrial para um determinado setor", disse Campos, referindo-se à renovação de frota da empresa, que previa a encomenda de 22 novos navios, mas não saiu do papel até agora devido ao problema com o Eisa. Campos não quis fazer previsões para o futuro do programa. "Não podemos dar novos prazos porque haverá um corte na administração e não estaremos mais aqui no ano que vem", afirmou, depois de um discurso em tom de despedida. Uma nova licitação, de mais quatro navios, está prevista, mas aguarda o resultado deste impasse. Uma das opções levantadas pelo executivo para a renovação da frota é o arrendamento de navios "a casco nu". Isso significa que só a embarcação vem do exterior, mas usa bandeira e tripulação brasileira, o que economiza divisas e gra empregos. "Tínhamos algumas prioridades: Primeiro, era construir no Brasil; segundo, ter bandeira brasileira; e terceiro, tripulação brasileira. Como a primeira está difícil, podemos tentar pôr as outras em prática", contou.