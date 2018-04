Decisão sobre Nossa Caixa e BB não sai nesta terça, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou no Itamaraty que a decisão sobre a aquisição da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil não sairá nesta terça-feira, 18. Questionado sobre essa operação, Lula salientou que o BB era a principal instituição financeira do País, mas que, com a fusão do Unibanco com o Itaú, caiu para a segunda posição. "Queremos que o Banco do Brasil seja muito maior", disse. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise O presidente teve, no entanto, o cuidado de afirmar que vai tratar do assunto nesta tarde com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e que pretende também ouvir o governador de São Paulo, José Serra. Ele insistiu que não tem ainda uma avaliação final sobre o tema. Na reunião com Mantega e Meirelles, o principal tema, segundo Lula, será a avaliação sobre a liberação de recursos para linhas de financiamento que foram reforçadas por iniciativas do governo. "O problema não é a falta de dinheiro. O problema é que as pessoas estão com medo", afirmou. De acordo com essa lógica, completou o presidente, ao temer a perda de emprego, as pessoas não estão comprando e, com isso, alimentam a tendência de desemprego que elas têm medo. Lula aconselhou que as pessoas endividadas tenham mais cuidado com relação às suas compras, mas que, quem não tem nenhum passivo, volte a comprar. "Esse é um momento de bons negócios", disse.