Decisão sobre tarifas de aço deve sair nesta 5ªF A decisão sobre o aumento das tarifas de importação de aço poderá ser tomada nesta quinta-feira em reunião da Câmara de Comércio Exterior (Camex), segundo afirmou nesta quarta o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer. "Não sou contra, em princípio, o aumento de tarifas, mas gostaria de mais elementos para uma decisão apropriada", disse. O temor do governo brasileiro é que a elevação das tarifas resulte em reajuste interno dos preços de produtos siderúrgicos, com impacto sobre a inflação. O ministro, que proferiu aula magna na Universidade Cândido Mendes, acrescentou que o aumento tarifário ?não está descartado? e que "a defesa do setor é de interesse nacional, mas há outros interesses a serem levados em conta que serão discutidos" na reunião, que terá participação também dos ministros da Fazenda, Pedro Malan, e do Desenvolvimento, Sérgio Amaral. "Definir onde está o maior interesse nacional nesse caso é o desafio", afirmou o ministro, referindo-se à dúvida entre o atendimento às reivindicações dos produtores de aço ou a atenção nas conseqüências disso para a economia, já que o governo teme também o desabastecimento do produto. Os produtores de aço solicitaram, inicialmente, como reação às medidas protecionistas norte-americanas anunciadas em março, a elevação em bloco das tarifas de importação do produto, em até 30%. Depois de negociações com titulares de vários ministérios, inclusive o próprio Lafer, os produtores solicitaram tarifas diferenciadas de acordo com as especificidades de cada segmento. Lafer admitiu também que o governo pode recorrer ao órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) para questionar as medidas norte-americanas em relação ao aço, mas disse que prefere um acordo. "Se pudermos antecipar resultados com um acordo, eu o farei, e nosso argumento para o governo americano é que somos parte da solução e não do problema, pela complementariedade que temos na indústria siderúrgica". O governo brasileiro já entrou na fase de consultas na área de acordos de salvaguardas na OMC. Lafer deposita a expectativa de acordo com os Estados Unidos no prazo que aquele país definiu, até o final de junho, para definir exclusões adicionais (países e produtos fora dos limites protecionistas) para o aço. Mas ele não descartou a hipótese de o Brasil acionar a solução de controvérsias antes do final desse prazo. ?O acordo é melhor porque os efeitos seriam imediatos, enquanto uma vitória na OMC poderia levar de um ano e meio a dois anos?, disse.