Decisão sobre TJLP fica para sexta-feira O Banco Central (BC) informou hoje que a data da reunião mensal do Conselho Monetário Nacional (CMN) foi adiada de amanhã para sexta-feira (31/03) às 12 horas. A mudança, de acordo com a assessoria de imprensa do BC, deveu-se a uma necessidade de adequação da agenda do ministro da Fazenda, Guido Mantega. Nesta reunião, será definida a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) do segundo trimestre do ano. A TJLP determina a base do juro anual cobrado pelo BNDES na concessão de um empréstimo. Além da TJLP, que incide igualmente em todos os contratos, são cobrados também juros adicionais (spreads) que variam de zero a cerca de 5% ao ano, dependendo do projeto. Atualmente a TJLP está cotada em 9% ao ano. A expectativa é de que a taxa seja reduzida. A grande dúvida do mercado, no entanto, é sobre o tamanho da queda.