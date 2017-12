Decisões do STJ favorecem segurados do INSS Todo o tempo de serviço exercido por menor de idade, com ou sem vínculo empregatício, deve ser computado na concessão de benefícios da Previdência Social. A decisão foi reforçada este mês por duas sentenças do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na primeira, a Sexta Turma do STJ reconheceu o direito dos pais do menor A.A. à pensão pelo acidente de trabalho que vitimou o filho fatalmente. Em 25 de abril de 1990, aos dez anos de idade, A.A. foi atingido, na cabeça, por uma bola de golfe quando exercia a função de caddie - carregador de tacos e apanhador de bolas - num clube, em Curitiba. Inconformados com a tragédia, os pais do menor entraram com ação contra a Previdência exigindo uma pensão por acidente de trabalho. O pedido foi acolhido em primeira instância. O INSS apelou e obteve decisão favorável no Tribunal de Alçada do Paraná. Com a decisão desfavorável, os pais de A.A. e o Ministério Público entraram com embargos no Tribunal de Alçada. O recurso do MP chegou ao STJ. O ministro Paulo Gallotti, relator da ação, restabeleceu a sentença do primeiro grau. Segundo ele, "a lei não exclui da proteção acidentária o trabalhador temporário ou avulso que presta serviços eventuais a uma ou diversas empresas". Além disso, o artigo 2.º do Decreto n.º 83.080/79 estabelece como segurado da Previdência "quem exerce atividade remunerada, efetiva ou eventual, permanente ou temporária, com ou sem vínculo empregatício". Os demais integrantes da Sexta Turma acompanharam o voto do relator. Trabalho rural A Quinta Turma do STJ, por sua vez, garantiu à faxineira Doraci Wessel a contagem do tempo de serviço na agricultura, entre os 12 e 14 anos, para a aposentadoria. Para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nem caberia reconhecer as atividades exercidas por Doraci na agricultura por falta de provas. Nesse caso, ela teria apenas 13 anos e 8 meses de tempo de serviço urbano. A sentença do STJ rejeitou as alegações do INSS. Segundo o advogado Wladimir Novaes Martinez, a legislação vem elevando cada vez mais a idade para o menor exercer uma atividade. Ela já foi de 12 anos, passou para 14 e agora é de 16 anos. No entanto, a tendência dos tribunais é reconhecer o período de trabalho do menor, com ou sem vínculo empregatício. Na sua avaliação, o segurado que entrar com ação na Justiça tende a obter decisão favorável. Mas o processo pode levar até sete anos para ser julgado. "Esse tempo tende a ser reduzido com a adoção dos Juizados Especiais, já promulgada pelo presidente Fernando Henrique, os quais julgarão as causas de até 60 salários mínimos."