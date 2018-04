Decisões mais duras podem ser necessárias, diz Bush

O presidente norte-americano, George W. Bush, afirmou nesta segunda-feira, 24, que salvaguardar o sistema financeiro é o primeiro passo para que o país se recupere da crise mundial. Ele alertou, porém, que para proteger o sistema, decisões mais duras podem ser necessárias, e que está preparado para tomá-las. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Bush, que falou a repórteres fora do prédio do Tesouro, após encontro com o secretário, Henry Paulson, afirmou ter conversado com o presidente eleito Barack Obama sobre a decisão de resgatar o Citigroup e continuará mantendo Obama informado sobre as ações do governo. "Esta é uma situação dura para América, mas vamos nos recuperar", disse.