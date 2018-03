Declaração de ativos de brasileiro no exterior começa 2ª feira O Banco Central começará a receber na segunda-feira as declarações de ativos de brasileiros no exterior no fim do ano passado com valor igual ou superior a R$ 300 mil. Os formulários para o preenchimento da declaração poderão ser obtidos no site do BC na internet (www.bcb.gov.br), e o prazo final de entrega, preenchidos, é 31 de maio. Serão objeto do censo de capitais brasileiros no exterior os depósitos mantidos fora do País, os empréstimos, os financiamentos, as operações de leasing, os investimentos em ações, as aplicações em derivativos e os investimentos em imóveis. A exigência de entrega da declaração é válida tanto para pessoa jurídica como para pessoa física.