Declaração de Isento começa no próximo dia 1° O prazo para a entrega da Declaração de Isento do Imposto de Renda de 2006 começa no próximo dia 1º de setembro e vai até o dia 30 de novembro. É obrigado a apresentar a declaração quem ganhou, no ano de 2005, até R$ 13.968,00, ou o equivalente a R$ 1.164,00 por mês. O supervisor Nacional do Programa de Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, informou nesta sexta-feira que a estimativa é de que 63 milhões de brasileiros entreguem a declaração dentro do prazo. Segundo Adir, 16.206 milhões de pessoas estão com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) pendente e ameaçado de suspensão pela Receita Federal.Isso ocorre pois o contribuinte que não apresenta a declaração por dois anos consecutivos tem o seu CPF suspenso. Estes 16.206 milhões de contribuintes não apresentaram a declaração no ano passado. Com mais um ano de atraso, o CPF é suspenso. No início deste ano, a Receita suspendeu 7,422 milhões de CPFs, e, em 2005, 6,492 milhões. Segundo Adir, a suspensão dos CPFs de quem, neste ano, deixar de apresentar pela segunda vez a declaração, ocorrerá por volta de fevereiro de 2007. A entrega da declaração poderá ser feita pela internet, no site da Receita, nas casas lotéricas, nos correspondentes bancários da Caixa Econômica Federal chamados "CaixaAqui", nos correspondentes bancários do Banco Popular do Brasil, nos terminais de auto-atendimento do Banco do Brasil e nas agências e lojas franqueadas dos Correios. Nos Correios, o custo da entrega da declaração é de R$ 2,40. Nos demais locais, o custo é de R$ 1,00. Por problemas de mudança de sistema, as casas lotéricas só começarão a receber a declaração por volta do próximo dia 15.