Declaração de isento do IR: só até amanhã Amanhã é o último dia para que os contribuintes desobrigados de declarar o Imposto de Renda Pessoa Física deste ano entreguem a Declaração de Isento 2000. A apresentação poderá ser feita nas casas lotéricas, nas agências dos Correios, pelo site da Receita Federal (veja link abaixo) ou pelo telefone 0300-780300. As unidades da Receita só estão recebendo declarações em casos especiais. Estão nessa situação menores de 18 anos, quem possui Cadastro de Pessoa Física (CPF) mas não tem título de eleitor (como estrangeiros), e contribuintes que não conseguiram entregar a declaração por causa de erros em documentos pessoais ou no programa da Receita. De acordo com o supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda (PIR), Luiz Carlos Rocha de Oliveira, não existe previsão de prorrogação da data, pois já houve tempo suficiente para que os contribuintes fizessem a apresentação. Mesmo assim, quem perder o prazo de entrega terá uma segunda chance, explica. A partir de sexta-feira, as agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios estarão atendendo contribuintes que queiram regularizar seu CPF. Nesse caso, porém haverá cobrança de R$ 4,50, referente ao atendimento. 30 milhões ainda não fizeram a declaração Embora a punição imposta para quem não apresentar a Declaração de Isento por dois anos consecutivos seja o cancelamento do CPF, cerca de 30 milhões de contribuintes ainda não fizeram a entrega referente a este ano. Segundo Oliveira, esse número está bem abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. O problema, na sua opinião, é que a maioria dos contribuintes não tem conhecimento de que agora essa declaração é anual. Ele confessa que a Receita não fez uma divulgação adequada para alertar os contribuintes da periodicidade da declaração e, muito menos, das conseqüências que a falta da apresentação pode acarretar. Por meio da entrega da Declaração de Isento, a Receita está tentando fazer uma limpeza no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). É que existem muitos números de contribuintes falecidos e também de documentos fantasmas. Só no ano passado, quase 40 milhões de contribuintes tiveram seu CPF cancelado por falta de entrega da Declaração de Isento ou da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Desse total, apenas 6 milhões de contribuintes conseguiram reaver seu documento. Entre os CPFs com pendência (13 milhões), 5 milhões regularizaram sua situação com a Receita Federal.