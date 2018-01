Declaração de isento em lotéricas A declaração nas lotéricas pode ser feita com rapidez e custa R$ 0,50. A Receita Federal tornou obrigatória a declaração anual de isento para quem possui CPF e tem rendimentos inferiores a R$ 10.800,00 por ano. O prazo para fazer a declaração foi iniciado na segunda-feira passada (7 de agosto) e termina no dia 30 de novembro. Para declarar a isenção do imposto de renda nas lotéricas basta preencher um boleto próprio, parecido com um bilhete de loteria, informando o número de CPF, data de nascimento e número do título de eleitor (as instruções estão no verso do boleto). O sistema automatizado e em tempo real permite que seja emitido na hora um recibo eletrônico confirmando o recebimento da declaração. O serviço prestado pelos lotéricos apresenta o melhor custo para quem não tem acesso à Internet. A declaração também pode ser feita por telefone, ao custo de R$ 0,27 por minuto, ou nas agências dos Correios, por R$ 2,00. O recebimento da declaração de isentos nas casas lotéricas permite a verificação imediata das informações no banco de dados da Receita Federal. Em caso de CPF irregular ou de declaração já enviada neste ano, a situação é acusada de imediato. Quem se cadastrou neste ano pela primeira vez está dispensado da declaração de isento em 2000.