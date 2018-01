Declaração do IR deverá ser entregue até 30 de abril A Secretaria da Receita Federal publicou hoje, no Diário Oficial da União, instrução normativa contendo medidas que regulamentam a declaração do imposto de renda da pessoa física que deverá ser apresentada neste ano, relativa aos rendimentos e despesas do ano passado. Segundo a assessoria de imprensa da Receita, a instrução não traz novidades. Fica obrigado a apresentar a declaração o contribuinte que no ano passado recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 12.696,00, ou superior a R$ 1.058,00. A data de entrega da declaração é 30 de abril. Segundo a Receita Federal a data prevista para colocar à disposição dos contribuintes o formulário eletrônico da Receita, via internet, e o disquete é 6 de março. Ainda não há data definida para a distribuição dos formulários impressos de declaração.