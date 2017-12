Declaração final da cúpula de Monterrey cita a Alca A Declaração de Monterrey, documento que os líderes reunidos na Cúpula das Américas assinarão ao final do encontro, reitera o objetivo dos países de concluir as negociações do acordo de criação da Área de Livre Comércio das Américas, mas num contexto em que os presidentes agradecem o trabalho realizado em 2003 e repetem o compromisso que os 34 países participantes dos entendimentos reafirmaram na reunião ministerial do grupo, em novembro passado, em Miami. Uma questão largamente ociosa, a citação da Alca no documento transformou-se num cavalo de batalha entre o Brasil e os Estados Unidos na fase preparatória do evento, só foi resolvido ontem à noite. O governo brasileiro inicialmente vetou qualquer menção à Alca, sob o argumento de que o evento não fora programado para discutir comércio. As discussões chegaram a um impasse sobre este e outros pontos envolvendo o combate à corrupção e remessas de dinheiro por imigrantes econômicos às suas famílias, que hoje superam, na América Latina, as verbas de assistência oficial e os investimentos externos diretos. Na declaração, os líderes reafirmam a adesão dos países à Convenção Interamericana contra a Corrupção e fixam meta de redução pela metade, até 2008, dos custos das remessas. O texto, de sessenta parágrafos, trata da importância do desenvolvimento social, o crescimento com eqüidade e a governabilidade mas, ao contrários das três cúpulas anteriores, a de Monterrey terá apenas um documento político, não um "plano de ação".