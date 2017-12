Declaração retificadora será feita apenas por meio eletrônico A Receita Federal determinou, por meio da Instrução Normativa número 415, que a partir do dia 1º de maio, os contribuintes não poderão mais fazer declarações retificadoras do Imposto de Renda em formulário de papel. A regra valerá para declarações retificadoras de qualquer exercício anterior ao ano de 2004. A partir de maio, portanto, essas declarações terão que ser feitas exclusivamente por meio eletrônico. A nova regra foi publicada na edição de hoje do "Diário Oficial" da União.