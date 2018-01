Declarações de Palocci foram muito importantes, diz Meirelles O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, após palestra na Câmara de Comércio Brasil-EUA, em Nova York, procurou destacar as declarações do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, na entrevista de domingo, garantindo que haverá continuidade da política econômica. Foram "muito, muito importante", afirmou Meirelles. Quando iniciada a sessão de perguntas e respostas após a sua palestra, na qual estavam presentes analistas de mercado e investidores estrangeiros, Meirelles avisou que não era o momento apropriado para ele falar sobre assuntos políticos. Mas fez questão de comentar a entrevista dada na sexta pelo ministro Palocci, destacando que o ministro fez uma declaração muito importante em termos de política econômica. "Já é hora de focarmos na economia, na política monetária, nas tendências, na estabilidade da economia e principalmente na previsibilidade das políticas econômicas", disse o presidente do BC. Segundo ele, a economia brasileira está muito menos vulnerável a choques e a previsibilidade das políticas ressaltada pelo ministro na entrevista de domingo é um dos motivos para isso, já que reduz as incertezas dos investidores. Meirelles afirmou ainda que a volatilidade (oscilação no preço dos ativos) diminuiu no mercado brasileiro, apesar da crise política. "Existem vários fatores externos e internos que podem adicionar, em algum momento, algum tipo de incerteza. Mas a questão é o grau de reação", afirmou Meirelles.