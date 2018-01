Decola o primeiro vôo entre Pequim e São Paulo A estatal Air China começa a voar direto para o Brasil. O primeiro vôo da rota Pequim - São Paulo, com escala técnica em Madri, decolou do aeroporto internacional da capital chinesa à 1h da madrugada (15h, no horário de Brasília), levando o embaixador do Brasil na China, Luiz Augusto Castro Neves. De acordo com a agência de notícias Xinhua, o vôo terá aproximadamente 26 horas de duração, incluindo o tempo de escala para reabastecimento na Espanha. Um Boeing 767-300, capaz de transportar cerca de 280 passageiros, vai operar na rota. Serão dois vôos semanais, às quintas-feiras e domingos. As passagens na classe econômica têm preço a partir de US$ 3.300; as executivas, de US$ 10 mil. Conforme a reportagem da agência chinesa, mais de 53 mil passageiros embarcaram nos aeroportos chineses com destino ao Brasil no ano passado, com um aumento de 24% em relação a 2004. A Air China deverá usar a estratégia desenhada pela Varig, que chegou a anunciar vôos diretos para a China antes de se afogar na crise financeira, e chegar a outros países da América do Sul. "A nova rota não apenas atende aos pedidos dos passageiros e dos governos chinês e brasileiro, mas também reduzirá a distância entre a China e a América Latina, especialmente a Argentina, o Chile e o Uruguai", afirma a nota oficial da empresa.