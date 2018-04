Decolar faz pedido para abrir capital nos EUA

A agência de viagens online Decolar.com, com sede na Argentina, apresentou ontem um pedido de abertura de capital na Bolsa de Nova York. A companhia pretende levantar até US$ 100 milhões com a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e realizar a operação até o fim deste ano, segundo documentos entregues à reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos, a Securities and Exchange Comission (SEC).

A Decolar.com fatura cerca de US$ 4 bilhões por ano, com o Brasil sendo responsável por metade desse valor. O faturamento total da companhia é aproximadamente 45% superior ao da CVC, maior agência de viagens do País.

No ano passado, quando o site de viagens Expedia comprou 20% da Decolar.com, a empresa foi avaliada em US$ 1,4 bilhão, segundo fontes do mercado.

Segundo os documentos apresentados a SEC, a companhia pretende abrir capital com a sigla DESP. Entre os coordenadores do IPO estão instituições financeiras como Morgan Stanley, Citigroup, Itaú BBA e UBS, informou a empresa em comunicado. Ainda não há uma data confirmada para o IPO.

História. Fundada em 1999 e controlada pelo fundo de investimento norte-americano Tiger Global Management, a Decolar.com é um dos poucos unicórnios da América Latina – nome dado a startups que valem mais de US$ 1 bilhão. Entre as companhias que também fazem parte deste grupo, estão as argentinas MercadoLibre (conhecida como Mercado Livre no Brasil) e Patagon.

Além da Tiger, a Decolar.com tem entre seus investidores o Expedia e fundos de investimento como General Atlantic, Sequoia e Insight Venture Partners. A Tiger também possui outros investimentos no Brasil, como o Nuban, de cartão de crédito, e a Netshoes. /AGÊNCIAS INTERNACIONAIS