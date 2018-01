Decoração de Natal para todos os bolsos Dos enfeites para árvores de Natal por R$ 1,49 a um presépio com cinco peças por R$ 2.084,00, a rede de lojas Natalie oferece cerca de 2 mil itens para quem quer decorar a casa para as festas de fim de ano. Das 18 lojas instaladas na capital paulista desde 1992, dez estão na região sul. Para este ano, a Natalie preferiu apostar nas combinações de cores e utilizou esse critério para separar os produtos de suas lojas em seções segmentadas. "Mesmo nas visitas que fizemos ao exterior durante o ano, não vimos bonecos muito diferentes dos que temos. O novo visual fica por conta dos enfeites em tons de branco e azul, além do prata, cinza e grafite, fugindo à tradição do vermelho", diz um dos sócios da rede, Josef Behaim. Segundo ele, apesar de os consumidores estarem "presos" às metas de consumo de energia elétrica, as luzes natalinas são artigo praticamente esgotado nas lojas da rede. "Compramos as luzes em abril e ainda não havia definição sobre o racionamento. Mesmo assim, o consumo de energia delas é baixo e não ficam acesas 24 horas por dia, durante 60 dias." As lojas Natalie, abertas desde outubro ao público, fecham suas portas no dia 26. Apenas a matriz, na Rua Estados Unidos, 2.205, no Jardim Paulista (telefone 3064-8364), mantém, durante o ano todo, o showroom para atacadistas. Segundo a gerente da unidade, Elisabeth Torresi, muitos consumidores de outros Estados têm visitado a Natalie para fazer as compras de enfeites. Uma das maiores vendas em varejo da loja na Rua Estados Unidos este fim de ano superou os R$ 10 mil. A rede também mantém lojas em Moema, Aeroporto, Itaim-Bibi, Alphaville, Vila Mariana e Saúde, além dos Shoppings Morumbi, Paulista e SP Market.