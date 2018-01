Decoração natalina com economia de energia Atenta ao consumidor preocupado com a meta de consumo de energia elétrica, a decoradora Cecília Dale buscou alternativas para quem gosta de ter a casa enfeitada nas festas de Natal e ano-novo. A árvore feita com fibra ótica é o produto mais vendido nas duas lojas da região que levam o nome da empresária. Com tamanhos variados e preços entre R$ 200,00 e R$ 500,00, a árvore é uma amostra das novidades buscadas por Cecília. A loja tem sugestões de decorações natalinas rústicas, naturais, infantis, opções de enfeites para quem prefere o requinte do dourado ou o toque moderno do prateado e curiosidades como bolas de Natal em formato de gatos e cães, que se movem após penduradas na árvore. Também há um boneco de neve que canta, dança e patina no "gelo", à venda por R$ 99,00. Uma árvore chinesa com 3 metros de altura (R$ 1.190,00) ou árvores em diversos tamanhos no estilo "safári" - com bolas revestidas de estampas simulando peles de onça, zebra e cobra - também chamam a atenção nos estabelecimentos de Cerqueira César e do Shopping Iguatemi. As crianças se encantam ao ver as árvores decoradas com trenós, Papais Noéis, pirulitos e anjos, todos de chocolate, dividindo espaço com bombons, pães de mel, balas e biscoitos. O preço da árvore infantil com doces, que agrada também a muitos adultos, varia conforme o tamanho. As guloseimas para enfeitar e adocicar o Natal custam a partir de R$ 6,40. "Na minha opinião essa é a árvore que mais se aproxima do significado do Natal, pois é o carinho personificado", comenta Cecília, que atua no ramo de decoração há 20 anos. Cecília Dale - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.232, telefone 3813-0699 (Shopping Iguatemi); Rua Melo Alves, 513, Cerqueira César, telefone 3064-2644