Decretada a falência da Gazeta Mercantil Por causa de uma dívida atualizada de R$ 331 mil, representada por títulos vencidos e não pagos, a empresa que edita o jornal econômico Gazeta Mercantil teve a falência decretada hoje pela juíza da 8ª Vara Cível, Ana Luiza Liarte. A sede da empresa, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, foi lacrada e todos os bens colocados à disposição da Justiça. A empresa deixou o processo correr à revelia e sequer apresentou defesa. O pedido de falência foi feito em novembro do ano passado pela Samab - Indústria e Comércio de Papel, credora de R$ 272.328,55 (valor não atualizado). A Samab foi nomeada para o cargo de síndico da falência. A juíza abriu prazo de 20 dias para que os credores apresentem as declarações de crédito. A juíza mandou intimar os sócios da empresa para que se apresentem em juízo, no próximo dia 29, para explicarem as causas que levaram a empresa à insolvência.