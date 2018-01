Decretada liquidação extrajudicial da Unimed-SP A Agência Nacional de Saúde Suplementar, do Ministério da Saúde, decretou o Regime de Liquidação Extrajudicial da Unimed de São Paulo Cooperativa de Trabalho Médico. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com a resolução operacional RO nº 116, a diretoria colegiada da agência tomou essa decisão depois que a operadora, em regime de direção-fiscal, não conseguiu sanear "anormalidades econômico-financeiras graves".