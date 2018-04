D&D Shopping tem saldão com descontos de até 60% A partir de domingo, dia 20 de janeiro, o shopping D&D Shopping terá a promoção Bota-Fora. O shopping será transformado em um grande mercado persa, com seus corredores repletos de móveis, objetos de decoração, tapetes, acessórios para cozinha e banheiro, tecidos e lustres, entre outros produtos com descontos de até 60%. Entre as promoções estão os móveis da loja Arredamento. A loja oferece estofados da coleção 2001 com descontos de 15% a 40%. Entre os produtos destaque para o sofá modelo Soft revestido em tecido, de R$ 1.803,00 por R$ 1.457,00 de dois lugares. O sofá Classic, revestido em tecido teve o preço reduzido de R$ 2.765,00 para R$ 2.199,00 de três lugares e a cadeira Plus, com assento e encosto estofados em tecido, de R$ 430,00 por 342,00. Na loja Interdomus Lafer os descontos vão até 40%. E pagamentos facilitados em até três parcelas iguais. A Poltrona Reclinável Billie, em couro, de R$ 2.254,00 por R$ 1.352,00 e o Sofá Cama Pillows, em chenille, de R$ 3.194,00 por R$ 1.917,00. Outra loja que oferece descontos especiais é a La Lampe e os preços ficaram entre 20% e 40% mais baixos e as compras podem ser parceladas em até cinco vezes. Mais de 700 peças com até 40% de desconto farão parte do estoque da Espaço Til com pagamento em até 10 parceladas sem juros. Destaque para a poltrona club, de R$ 2.283,63 por R$ 1141,81; tapetes Hemp, de R$ 438,90 por R$ 285,28 e almofada color 100% algodão de R$ 18,70 por R$ 16,83. A promoção vai até o dia de 20 de fevereiro. O D&D Shopping fica na Avenida Das Nações Unidas, 12.555, zona Sul. Telefone de informações (0xx11) 3043-9000