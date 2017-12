Dedini inaugura nova unidade que empregará 480 O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, inaugura hoje às 15h35, em Piracicaba (SP), a maior unidade de fundição de peças sob encomenda do Brasil. A planta da Dedini S/A Indústria de Base custou R$ 80 milhões e está instalada em uma área industrial de 19,5 mil metros quadrados. A nova unidade empregará 480 funcionários. Segundo o vice-presidente de Operações do Grupo, José Luiz Olivério, a nova unidade de fundição tem capacidade para produzir 22 mil toneladas por ano e irá fundir ferro, aço, ligas especiais, bronze e latão. "As peças são destinadas, além do mercado sucroalcooleiro, à indústria de grande porte, como hidrelétricas, siderurgia, mineração e ainda para exportação", disse Olivério. O grupo Dedini faturou R$ 385 milhões, em 2003, e emprega 3 mil trabalhadores nas unidade de Piracicaba, Sertãozinho (SP), Recife (PE) e Maceió (AL). É o maior fornecedor mundial para o setor sucroalcooleiro. A inauguração deveria ocorrer às 13 horas, mas foi alterada em virtude da presença do presidente Lula, que estará em Piracicaba para inaugurar o Pólo de Biocombustíveis Brasil e participa da cerimônia de entrega do prêmio Luiz de Queiroz, concedido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) ao ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues.