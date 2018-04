Dedução de gasto com remédio deve ser avaliada A liminar concedida na semana passada pela 14.ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo, em ação civil pública proposta pelos procuradores da República em São Paulo Walter Claudius Rothenburg e Marlon Albert Weichert, que permite que os contribuintes pessoas físicas de todo o País deduzam do Imposto de Renda as despesas com remédios, óculos e lentes de contato e aparelhos auditivos, desde que amparados por prescrição médica, deve ser analisada com cautela. A permissão é temporária e poderá ser derrubada. A União já entrou com recurso. Por enquanto, o contribuinte tem o direito de aproveitar a liminar para deduzir essas despesas e reduzir o imposto a pagar ou, com o desconto, aumentar o valor a restituir. A decisão de valer-se ou não da liminar vai depender da situação de cada declarante. Se o valor dos gastos for elevado, o abatimento poderá ser vantajoso, o que justificaria o risco de incluir essas despesas. Já quem tem poucos gastos deve analisar se vale a pena tomar uma decisão que pode implicar demora na liberação da declaração e, conseqüentemente, da restituição, se for o caso. Para quem vai fazer a declaração com base na liminar, ou retificar a que já enviou, será conveniente acompanhar o processo. Isso porque, se a liminar for cassada, ele terá um prazo de 30 dias para enviar outra declaração retificadora. Caso tenha apurado imposto a pagar, terá de recolher a diferença, corrigida pela taxa Selic a partir de maio. Se a diferença for paga depois de 30 dias, o valor será acrescido ainda de 0,33% de juro ao dia até o limite de 20%, explica Luís Monteiro, auditor da Receita Federal. Mas o tributarista Alessandro D´Andrea, do escritório Manhães Moreira Advogados Associados, aponta uma saída, no caso de a liminar ser cassada. Ele diz que o contribuinte que apurou imposto a pagar deverá fazer a declaração retificadora, mas fazer o pagamento da diferença em juízo. Assim, se no julgamento do processo a Justiça decidir que o desconto deve ser aplicado, o dinheiro do depósito voltará para o declarante. Em decisão contrária, será transferido para a Receita. Já o contribuinte que tem direito à devolução não deve retificar a declaração, deixando que a própria Receita refaça os cálculos e devolva um valor menor. Assim, o declarante poderá cobrar a diferença, se a ação for vitoriosa. Em ações anteriores movidas pela Procuradoria da República em São Paulo, a União conseguiu derrubar as liminares. Mas os processos continuam em andamento. No primeiro, de 1999, já houve decisão de primeira instância favorável ao declarante, informa o procurador Walter Claudius Rothenburg. A União recorreu em instância superior. Napacan Em janeiro, a 2.ª Vara da Justiça Federal em São Paulo concedeu liminar que permite que os contribuintes do Estado associados ao Núcleo de Apoio ao Paciente com Câncer (Napacan) deduzam do IR os gastos com todos os remédios adquiridos para o tratamento da doença. A Receita entrou com recurso, que ainda não foi apreciado.