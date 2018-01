Dedução de IR para domésticos pode sair nesta quinta O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, informou que é realizada, nesta quinta-feira (23), uma reunião no palácio do Planalto para avaliar a possibilidade de dedução da parte que cabe ao empregador (12%) na contribuição previdenciária do empregado doméstico na base de cálculo anual de Imposto de Renda. Segundo ele, serão apresentados os números levantados pela Receita Federal - que terá perda de arrecadação com a possível adoção da medida - e os números preparados pelo INSS - que terá um aumento nas contribuições. Marinho acredita que, se houver um consenso em torno do assunto, a medida poderá ser anunciada ainda nesta quinta-feira. Marinho ressaltou que essa dedução - que será utilizada para incentivar a assinatura da Carteira de Trabalho desses empregados -, no entanto, estaria limitada à contribuição sobre um salário mínimo e apenas para um empregado doméstico. O ministro informou que existem, hoje, apenas 1,7 milhão de empregados domésticos com carteira assinada no País, de um total estimado em 6 milhões pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).