Defasagem na tabela do IR pesa no bolso do contribuinte A não-correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) será importante para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva manter os atuais níveis de arrecadação e, assim, dispor de receita para tocar seus projetos. Para o bolso dos contribuintes, a medida também traz grandes conseqüências. A tabela do IRPF foi reajustada pela última vez no início de 2002, após seis anos de congelamento. O reajuste, de 17,5%, foi bem inferior àquele que especialistas na área e o próprio PT pleiteavam ? que era de 35% e levava em consideração a inflação acumulada no período em que a tabela ficou congelada. Assim, além de a tabela ter continuado defasada em outros 17,5% na época da última correção, ela sofreu defasagem também por conta da inflação acumulada no ano passado, que foi de 12,5%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Tributaristas calculam que, se fosse feita uma correção justa na tabela agora, ela deveria ser de, no mínimo, 40%. Atualmente, a faixa de isenção do IRPF é de R$ 1.058. Rendimentos que se encontram entre R$ 1.058 e R$ 2.115 estão sujeitos à alíquota de 15% do IRPF. Para rendimentos superiores a R$ 2.115, a alíquota é de 27,5% ? porcentual que valeria apenas até o fim de 2002, mas foi prorrogado até o fim desse ano. Se a tabela fosse corrigida nos 40%, por exemplo, o limite de insenção subiria para R$ 1.481,20. Da mesma forma, subiriam também os valores das faixas de rendimento que estão sujeitas às alíquotas de 15% e 27,5%. Para rendimentos de R$ 1.481,20 a R$ 2.961 valeria a alíquota de 15%. Os 27,5% valeriam para valores acima de R$ 2.961. O presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), Gilberto Luiz do Amaral, lembra que a falta de correção da tabela traz imensos prejuízos para os contribuintes. ?O aumento nominal dos salários dos contribuintes, que é feito levando-se em conta os índices de inflação, acaba não fazendo efeito. Isso porque, como a tabela não será reajustada, eles vão pagar mais imposto e seu poder de compra ficará comprometido.? Além disso, como a tabela não será corrigida, muita gente que obteve dissídio salarial ? e passou a ter rendimento mensal de mais de R$ 1.058 ? vai passar a contribuir com o imposto. ?Quanto menor a correção, menor a parcela isenta do imposto?, resume a advogada especializada em direito tributário Elizabeth Libertucci.