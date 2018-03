Defeito misterioso atinge motor 1.0 de carros da Volks

Gol, Voyage e Fox: modelos da Volks onde o problema tem ocorrido: Fotos: Arquivo/AE

SÃO PAULO - Um problema misterioso nos motores 1.0 flexível EA-111, da Volkswagen, está afetando modelos como Gol G5 (nova geração), Voyage e Fox. A fabricante admite a existência de defeito, mas informa que ainda não conseguiu identificar sua origem.

Segundo a Volkswagen, um parecer será divulgado em dois ou três meses. A empresa já tem conhecimento de 300 casos, todos de carros equipados com o motor 1.0, nenhum com o 1.6. Segundo concessionários da marca, pode haver milhares de veículos com o problema.

O problema é sentido com um barulho constante no motor. Os relatos já são constantes em páginas da internet e comunidades de sites de relacionamento dedicadas à VW. A maioria das queixas é em relação ao Gol 1.0, mas há casos também com Voyage e Fox, os outros carros equipados com o EA-111.

A Volkswagen ainda não identificou a origem do problema. Por não se tratar de um defeito que comprometa a segurança, a montadora não fará recall. Nas concessionárias, reclamações começaram a aparecer há cerca de três meses. Se o defeito for em todos os Gol, Fox e Voyage com o EA-111, e não apenas num lote, mais de 420 mil carros podem estar ameaçados.

Leia os detalhes do problema nos motores de carros da Volkswagen e o que fazer na edição deste sábado, 24, do Jornal da Tarde.