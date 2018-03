Defeitos colocam móveis entre líderes de reclamação O setor de móveis apresenta o maior número de reclamações por parte dos consumidores quando o assunto é produtos vendidos em lojas de rua. Terceiro colocado no ranking geral de reclamações da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, com 10.123 consultas e 2.500 reclamações, o setor perde apenas para os segmentos de telefonia e bancário. Os problemas mais comuns para os consumidores são: defeitos de fabricação, danos provocados no transporte do móvel, não entrega ou demora para entrega e a entrega de material ou peça diferente do que foi pedido. A técnica da área de produtos do Procon-SP, Maria Cristina Oliveira, afirma que, nos últimos anos, um dos motivos para o aumento no número de reclamações e dúvidas sobre a compra de móveis é o crescimento do número de promoções e propaganda das lojas do setor. ?Muitas vezes o consumidor é influenciado e iludido pelas promoções. O consumidor acha que vai levar vantagem, mas nem sempre a qualidade do móvel é garantida?, explica. Exatamente a qualidade dos produtos provoca grande parte das reclamações dos consumidores. Maria Cristina destaca que os problemas mais comuns referem-se aos defeitos de fabricação. ?O consumidor compra um móvel e já recebe com defeito, seja porque a qualidade não é boa ou porque não foi transportado adequadamente?, avisa a técnica do Procon-SP. Ela ressalta que o consumidor deve realizar uma vistoria completa sobre as condições do produto na hora da entrega, para evitar dores de cabeça na montagem. Maria Cristina avisa que o consumidor não é obrigado a aceitar uma mercadoria com defeito ou falta de peças. ?Ele deve receber pessoalmente a mercadoria, avaliar o estado geral e, no caso de defeitos, devolver o móvel. A devolução deve ser formalizada na nota fiscal?, orienta. A técnica do Procon-SP avisa que o consumidor pode optar pela troca do produto ou pela devolução do dinheiro, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Entrega Outro grande problema encontrado pelos consumidores que adquirem um móvel é a entrega. ?Existem vários casos de demora ou até de não entrega do produto. Os lojistas acabam visando o lucro e vendendo mais peças do que possuem no estoque. Por isso, as entregas não ocorrem no período combinado?, explica a técnica do Procon-SP. Ela avisa que a data da entrega deve estar expressa na nota fiscal do produto. Se a mercadoria não for entregue, o consumidor também tem o direito à devolução do valor pago pelo móvel. A técnica do Procon-SP conta que, em muitos casos, o estabelecimento que comercializa os móveis não é o mesmo que fabrica. Portanto, é comum haver falhas na comunicação entre vendedores e fabricantes. Estes deslizes provocam a entrega de peças diferentes do pedido. ?O consumidor deve devolver o móvel e exigir que o produto correto seja entregue o mais rápido possível?, alerta. Ranking de reclamações do Procon-SP de janeiro a dezembro de 2002: Assunto Total de reclamações Telefonia 10.299 Bancos 3.471 Móveis 2.500 Planos de saúde 2.245 Título de Capitalização 1.809 Cartão de crédito 1.764 Clubes 1.567 Cursos livres 1.441 Serviço de água e esgoto 1.381 Fornecimento de energia elétrica 1.307