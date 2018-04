Defendendo o livre comércio Nas últimas décadas, experimentamos um aumento sem precedentes das trocas comerciais e do fluxo de investimentos na produção entre os países. Resultado de uma maior liberalização comercial e da abertura aos investidores estrangeiros, esse crescente fluxo de bens e de inversões na produção permitiu a expansão dos mercados domésticos pela incorporação de mercados externos cada vez mais abertos. Para atender a essa maior demanda, foram necessários novos investimentos, ampliando-se, assim, as oportunidades de emprego e redundando em maior crescimento econômico. A criação de riquezas e a redução da pobreza decorrentes deste ambiente de maior abertura comercial e maior liberdade para o investimento na produção são incontestáveis, não obstante o proveito tenha sido desigual entre os diferentes países. O Brasil foi um dos beneficiários desse ambiente de liberalização, ainda que em menor grau do que poderíamos de fato ter sido, tendo em vista a inadequação de algumas políticas macroeconômicas. Mesmo assim, é inequívoca a contribuição do comércio exterior para o crescimento econômico brasileiro recente. Porém muitos outros países, justamente os mais necessitados, ficaram à margem desse processo e auferiram pouco ou nenhum proveito da conjuntura favorável, em grande medida por causa das imperfeições e das distorções do mercado global. A Rodada Doha tinha como um dos seus principais propósitos a inclusão desses países aos benefícios do livre comércio, por meio da eliminação ou da redução das já referidas imperfeições e distorções. Preocupa-nos o impasse existente que retarda de forma indefinida a conclusão da Rodada Doha no momento em que surgem sérias ameaças no sentido de se estancar, ou até mesmo reverter, a liberalização comercial. Os sinais de recrudescimento do protecionismo, que ameaçam reverter os ganhos obtidos, demandam atenção. Enquanto os benefícios do livre comércio são difusos e permeiam a sociedade como um todo, há setores localizados que vocalizam sua insatisfação, mormente em situações de contração do mercado, como a que ora vivemos. Há também setores - mesmo dentre os mais dinâmicos e eficientes - que, diante da deslealdade de seus competidores internacionais e das ilegalidades por eles cometidas, perdem espaço e veem sua sobrevivência comprometida, e se queixam com razão. As pressões por proteção ou por mecanismos de recuperação de competitividade crescem, especialmente nos países mais afetados pela atual crise econômica, elevando a tentação de buscar solução pela via do protecionismo, que se materializa sob diversas formas. Esse erro já foi cometido no passado e as consequências foram enormes e de longa reversão. É preciso que o livre comércio seja defendido de forma veemente. Mas a melhor maneira de defendê-lo é defender o comércio correto, legal e leal. Uma eficaz arma de redução da pobreza, de geração de emprego e de criação de riqueza é o comércio realizado dentro de condições corretas, aquele que cria meios para que os participantes do mercado ajam dentro de balizas similares, levando ao compartilhamento equânime dos benefícios decorrentes. A isonomia competitiva deve ser buscada por meio de parâmetros similares nas políticas tributárias, de proteção ambiental, trabalhistas, cambiais, de custo e acesso ao financiamento, dentre outras. Os subsídios também devem ser condenados - eles impedem condições equilibradas de acesso aos mercados e desestabilizam injustamente a competição. A solução da crise que vivemos, bem como a diminuição de sua duração, passa necessariamente pela expansão dos mercados globais, e não por sua contração. É necessária mais que a manutenção, e sim a ampliação do livre comércio. Porém, livre comércio não deve ser qualquer comércio, mas sim o comércio correto. *Josué Christiano Gomes da Silva é presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) e da Coteminas - O colunista Celso Ming está em férias.