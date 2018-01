Defesa do consumidor é tema de encontro Termina hoje o 17º Encontro de Defesa do Consumidor, em que a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, colocará em debate os principais assuntos relacionados ao tema Saúde e Segurança do Consumidor - Reflexões e Perspectivas. Nos dois dias do encontro, participaram instituições educacionais, jurídicas, da saúde, de pesquisa, do setor automobilístico e do governo. Estarão representados a Universidade de São Paulo (USP), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Conselho Regional de Medicina (CRM), Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Procons e Banco Central (BC). Hoje o evento começa às 9h30, com o painel "Saúde Pública e Saúde Privada", em que serão tratadas as questões relacionadas aos planos de saúde privados e a assistência oferecida pelo governo. "Será tratado o que o governo pode oferecer às pessoas diante dos problemas que o setor privado proporciona ao consumidor", afirma a diretora do Procon. Já a partir das 14h, o tema será "Acidentes de Consumo", abordando o chamado recall - convocação para substituição ou conserto de peças, equipamentos, produtos ou fórmulas que ofereçam algum risco à saúde do consumidor. "A discussão será em torno do recall, principalmente de carros e medicamentos, e o que pode ser feito para sanar ou evitar os problemas", afirma a diretora. A relação dos expositores e mais detalhes do evento podem ser encontrados no site do Procon (veja link abaixo) ou pelo telefone (11) 3824-7095/7096. As inscrições podem ser feitas pelo telefone ou pelo fax (11) 3824-7102. As vagas são limitadas.