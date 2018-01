Defesa do Consumidor pode melhorar O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) está pensando em uma nova organização dos órgãos de governo para defender o direito do consumidor no segmento de serviços. A preocupação do departamento é com os segmentos de telecomunicações, energia elétrica, petróleo, vigilância sanitária e saúde. É o que apurou reportagem de Roberto Cordeiro com o diretor do DPDC, José Reinaldo de Lima Lopes. Na prática, deve haver uma ação conjunta dos Procons e dos órgãos de governo na elaboração de regulamentos e normas dos serviços prestados pelas empresas. Estarão incluídas no debate as agências reguladoras destes segmentos, ou seja Anatel (telecomunicações), Aneel (energia elétrica), ANP (petróleo), ANVS (vigilância sanitária) e saúde (ANS). Serviço Segundo dados do DPDC, as operadoras de telefonia lideram o ranking de processos nas entidades de defesa do consumidor de todo país. Nos últimos cinco anos, foram registradas 45.530 reclamações dos consumidores do Estado de São Paulo contra as empresas de telefonia. Os consumidores reclamam de problemas no sistema de comunicação, má qualidade e demora na instalação das linhas. Quem tem reclamações na área de telecomunicações e energia elétrica pode fazer sua queixa pelo telefone. A Anatel atende gratuitamente pelo 0800-33 2001. E a Aneel, pelo também gratuito 0800-61 2010. No setor de telefonia, no entanto, antes de procurar a Anatel, o consumidor deve registrar sua queixa na empresa prestadora do serviço. Quando faz sua queixa, o consumidor recebe uma senha. Esta senha é necessária para que a Anatel acione a empresa.