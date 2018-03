Defesa do Consumidor processa administradoras de cartões O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), ligado à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, determinou hoje a abertura de oito processos administrativos contra empresas administradoras de cartões de crédito. Além das empresas individuais, também está sendo processada a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Com a abertura dos processos, técnicos do DPDC vão investigar denúncias de que as empresas estariam enviando a consumidores cartões de crédito sem a devida solicitação dos clientes. Com essa prática, as administradoras estariam descumprindo um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelas empresas com o DPDC em dezembro de 1998 que previa o fim dessa prática. Diante das provas encaminhadas com as denúncias, o DPDC também vai abrir espaço para defesa e explicações das empresas. Inicialmente, as administradoras terão dez dias, a contar da notificação das autoridades, para apresentar suas defesas.