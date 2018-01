Deficientes não foram poupados

Mudo, ele explica por meio de gestos, traduzidos por um companheiro, que mora na zona leste de São Paulo com o pai, aposentado, e um irmão de 38 anos que trabalhava na área de construção civil, mas está desempregado há um ano.

É Frasson quem banca a maior parte dos gastos da família. Nos últimos seis meses, ele esperou que a empresa o chamasse de volta e agora conta com as negociações entre o sindicato e a Mercedes para que a demissão seja revertida. O diretor do sindicato, Sebastião Ismael de Souza, representante na empresa do grupo de deficientes, afirma que, nos últimos três anos, a Mercedes demitiu mais de 40 trabalhadores dessa equipe. “A empresa não cumpre a cota”, afirma.