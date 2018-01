Deficientes têm desconto no Corolla O Corolla está com preço 40% menor para os portadores de deficiência física. Isento de IPI, o modelo agora está também sem ICMS, já que a Toyota decidiu absorver esse tributo estadual de 12%. O Corolla XEi com câmbio automático, por exemplo, cujo preço público sugerido é de R$ 38.111,00, com a promoção passa para R$ 22.671,00. A campanha é válida até o final de setembro, e não inclui frete ou pintura metálica. Novo Classe C custa a partir de US$ 66,7 mil A nova linha Classe C da Mercedes-Benz, lançada em maio na Europa, já está à venda nas concessionárias de São Paulo. Depois de quase sete anos sem mudanças, a fábrica alemã deu um visual mais moderno ao modelo, renovando suas forças na disputa de mercado com BMW Série 3 e Audi A4. Foram quatro anos de desenvolvimento do projeto, que resultou em um carro sofisticado tecnologicamente. São três opções de motorização e cinco versões. Os preços: C220 K, US$ 66.765,00; C240 Elegance, US$ 74.119,00; C240 Avantgarde, US$ 75.295,00; C320 Elegance, US$ 83.531,00; e C320 Avantgarde, US$ 84.118,00.